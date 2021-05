BPS Catat Impor Indonesia Turun 2,98 Persen pada April 2021

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat nilai impor Indonesia mencapai US$ 16,29 miliar pada April 2021. Nilai itu turun 2,98 persen dibandingkan Maret 2021, naik 29,93 persen dibandingkan April 2020.

"Impor migas April 2021 senilai US$ 2,03 miliar, turun 11,22 persen dibandingkan Maret 2021 atau naik 136,86 persen dibandingkan April 2020," kata Kepala BPS Suhariyanto dalam keterangan tertulis, Kamis, 20 Mei 2021.

Impor nonmigas April 2021 senilai US$ 14,26 miliar, turun 1,69 persen dibandingkan Maret 2021 atau naik 22,10 persen dibandingkan April 2020.

Penurunan impor golongan barang nonmigas terbesar April 2021 dibandingkan Maret 2021 adalah kapal, perahu, dan struktur terapung US$ 256,2 juta (89,40 persen).

Sedangkan peningkatan terbesar adalah mesin dan perlengkapan elektrik US$ 167,4 juta (8,61 persen).

Tiga negara pemasok barang impor nonmigas terbesar selama Januari–April 2021 adalah Cina sebesar US$ 16,62 miliar (31,65 persen), Jepang US$ 4,37 miliar(8,31 persen), dan Korea Selatan US$ 3,03 miliar(5,78 persen). Impor nonmigas dari ASEAN US$9,79 miliar(18,65 persen) dan Uni Eropa US$3,28 miliar(6,25 persen).

Menurut golongan penggunaan barang, nilai impor Januari–April 2021 terhadap periode yang sama tahun sebelumnya terjadi peningkatan pada barang konsumsi US$ 912,3 juta (18,87 persen), bahan baku/penolong US$ 6.153,5 juta(15,76 persen), dan barang modal US$ 898,9 juta (11,49 persen).

