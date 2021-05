Sri Mulyani Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,2-5,8 Persen pada 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro untuk penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2022. Dalam indikator yang disampaikan, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan 5,2 - 5,8 persen di 2022.

"Dengan mempertimbangkan berbagai dinamika, risiko ketidakpastian, potensi pemulihan ekonomi global dan nasional di tahun depan, serta dengan catatan bahwa Covid-19 dapat terus dikendalikan," kata Sri Mulyani dalam rapat paripurna dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis, 20 Mei 2021.

Juga kata dia, perkiraan itu sejalan dengan fungsi intermediary perbankan dapat kembali pulih, didukung oleh kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan sektor keuangan OJK yang kondusif.

Inflasi, kata dia, ditargetkan berada pada kisaran 2,0 hingga 4,0 persen, tingkat suku bunga SUN 10 Tahun 6,32 - 7,27 persen.

Adapun nilai tukar rupiah diperkirakan Rp 13.900 - Rp 15.000 per dolar Amerika, harga minyak mentah Indonesia US$ 55 - 65 per barel; lifting minyak bumi 686 - 726 ribu barel per hari dan lifting gas bumi 1.031 - 1.103 ribu barel setara minyak per hari.

Dia menuturkan pada 2020 komponen produktivitas terkontraksi 5,0 persen akibat pandemi. Komponen produktivitas ini diharapkan dapat meningkat menjadi sekitar 2,4 persen per tahun rata-rata dalam lima tahun ke depan, atau lebih tinggi dari rata-rata sepuluh tahun sebelum pandemi yang sebesar 1,6 persen.

Peningkatan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan, kata Sri Mulyani, juga diharapkan akan meningkatkan kontribusi tenaga kerja dan modal/investasi terhadap pertumbuhan ekonomi.

HENDARTYO HANGGI

Baca juga: Sri Mulyani: Rasio Utang Akan Terkendali di Kisaran 44,28 Persen PDB pada 2022