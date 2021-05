Vaksin Gotong Royong Bayar Rp 879.140, Erick Thohir: Kami Tak Pernah Paksa UMKM

TEMPO.CO, Jakarta - Harga total Vaksin Gotong Royong yang mencapai Rp 879.140 menuai kritik karena dianggap akan melahirkan ketimpangan antara perusahaan besar dan kecil seperti UMKM. Akan tetapi, Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa tak ada paksaan bagi UMKM untuk ikut program Vaksin Gotong Royong yang diinisiasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) tersebut.

"Kami tidak pernah meminta atau memaksa UMKM untuk membayar," kata Erick dalam konferensi pers virtual pada Rabu, 19 Mei 2021.

Erick menyebut UMKM punya 2 opsi untuk vaksinasi karyawan mereka. Pertama bisa ikut program vaksin gratis pemerintah. Kedua bisa berkontribusi dengan ikut membayar pada Vaksin Gotong Royong.

Sebelumnya, kritikan datang dari ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara. Ia memandang harga vaksin gotong royong yang ditetapkan pemerintah sekitar Rp 500 ribu per dosis atau Rp 1 juta per vaksinasi akan menimbulkan celah kepentingan.

Dibandingkan dengan harga vaksin Sinovac untuk program vaksinasi gratis, harga tersebut dinilai terlampau mahal. “Harga Sinovac saja Rp 245 ribu. Jadi vaksin gotong royong menimbulkan dua celah ketimpangan, yang pertama antara perusahaan yang memiliki kemampuan finansial dan usaha kecil,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Kadin Rosan Roeslani mengatakan animo perusahaan untuk ikut Vaksin Gotong Royong ini terus meningkat. Per hari ini, sudah ada 22.736 perusahaan yang ikut mendaftar dengan total karyawan penerima 10 juta orang.

Dari 22 ribu perusahaan tersebut, Rosan cukup terkejut karena UMKM juga ikut mendaftar. Mereka bersedia membayar vaksin untuk 3 sampai 20 orang karyawan mereka. "Sekarang hampir mencapai 7.000 UMKM yang mendaftar, dari 22 ribu itu," kata dia.

