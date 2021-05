Harga Vaksin Gotong Royong Rp 879.140, Ketua Kadin: Sesuai Kemampuan saat Survei

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah telah menetapkan total harga untuk Vaksin Gotong Royong bagi karyawan perusahaan swasta sebesar Rp 879.140. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang menginisiasi program ini menyebut harga tersebut sudah sesuai dengan kemampuan perusahaan dalam survei sebelum penetapan harga.

"Jadi waktu registrasi, kami survei kepada perusahaan anggota Kadin dan non anggota, lebih banyak non-anggota," kata Ketua Kadin Rosan Roeslani dalam konferensi pers virtual pada Rabu, 19 Mei 2021.

Hasilnya, 78 persen responden menyatakan sanggup untuk membayar vaksin di bawah Rp 500 ribu per dosis. Lalu sisanya sanggup untuk membayar di rentang Rp 1 juta sampai Rp 1,5 juta.

Sebelumnya, harga Vaksin Gotong Royong ini dikritik oleh ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara. Ia memandang harga vaksin gotong royong yang ditetapkan pemerintah sekitar Rp 500 ribu per dosis atau Rp 1 juta per vaksinasi akan menimbulkan celah kepentingan.

Dibandingkan dengan harga vaksin Sinovac untuk program vaksinasi gratis, harga tersebut dinilai terlampau mahal. “Harga Sinovac saja Rp 245 ribu. Jadi vaksin gotong royong menimbulkan dua celah ketimpangan, yang pertama antara perusahaan yang memiliki kemampuan finansial dan usaha kecil,” kata dia.

Tapi selain survei, Rosan mengatakan bahwa Kadin juga meminta masukan dari fasilitas pelayanan kesehatan soal harga ini. Sehingga akhirnya, harga pun ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada 11 Mei 2021 lewat Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/4643/2021.

Harga vaksin per dosis sebesar Rp 321.660 per dosis. Sementara harga pelayanan vaksinasi oleh fasilitas pelayanan kesehatan milik masyarakat atau swasta sebesar Rp Rp 117.910 per dosis.

Sehingga total biaya per dosis vaksin mencapai Rp 439.570. Karena satu orang dapat dua dosis atau dua kali penyuntikan, maka total biasa untuk satu pegawai perusahaan swasta adalah Rp 879.140.

Sehingga, Rosan menyebut harga ini dipastikan sudah sesuai dengan ekspektasi perusahaan. "Kalau di bawah Rp 500 ribu (per dosis), saya berani bilang ini berarti 100 persen (sanggup), karena 78 persen saja di range Rp 500 ribu," kata dia.

Selain Rosan, Menteri BUMN Erick Thohir menyebut sejak awal pemerintah dan Kadin sangat transparan mengenai harga ini. Harga yang ditetapkan tersebut juga sudah diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dalam audit tersebut, kata dia, sudah tertuang jelas bahwa harga jual untuk perusahaan ini terdiri dari harga pokok pembelian dan harga distribusi. "Jadi sangat transparan," kata Erick.

