BRI Duduki Peringkat Perusahaan Publik RI Paling Bernilai Versi Forbes

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) dinobatkan oleh Forbes 2021 dalam Global 2000: The World’s Largest Public Companies sebagai salah satu perusahaan publik paling bernilai di Indonesia.

BRI yang menempati peringkat ke-362 dari 2.000 perusahaan publik terbaik di dunia tersebut juga masuk ke dalam daftar World Best Banks 2021 versi Forbes, meski di tengah pandemi COVID-19.

Forbes menyatakan terdapat enam perusahaan publik di Indonesia yang masuk daftar dan BRI menempati peringkat tertinggi. Realisasi ini juga menjadikan BRI menempati posisi tertinggi untuk tujuh tahun berturut-turut.

"Pencapaian ini merupakan bukti komitmen dalam menjaga kinerja yang sustain dengan fokus pada penyelamatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta mitra pemerintah dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)," kata Direktur Utama BRI Sunarso di Jakarta, Selasa,18 Mei 2021.

Daftar Global 2000: The World’s Largest Public Companies bersumber dari sistem FactSet Research yang melakukan seleksi terhadap 2.000 perusahaan publik terbesar di dunia dalam empat aspek yaitu sales, profit, assets dan market value.

Dari sisi penjualan, BRI berada di peringkat 1.007 dan profitabilitas berada di urutan 529. Sedangkan posisi aset berada pada peringkat 354, dan nilai pasar berada di urutan 505.

Secara keseluruhan perusahaan yang masuk dalam daftar Forbes Global 2.000 ini mengalami kenaikan kapitalisasi pasar sebesar 47 persen menjadi 79,8 triliun dolar AS, dengan pendapatan turun 6 persen menjadi 39,8 triliun dolar AS dengan keuntungan turun 24 persen menjadi 2,5 triliun dolar AS.

Bank yang fokus di segmen UMKM dan berkode BBRI ini mencatatkan pendapatan sekitar 10 miliar dolar AS, aset BRI mencapai 107,6 miliar dolar AS dan keuntungan sebesar 1,3 miliar dolar AS.

BACA: 184 Kantor BRI Buka Layanan Terbatas Selama Libur Lebaran, Cek Daftarnya di Sini

Lihat Juga