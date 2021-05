IHSG Anjlok 1,26 Persen, Samuel Sekuritas: Investor Asing Lanjutkan Aksi Jual

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks harga saham gabungan atau IHSG mengawali perdagangan dengan kurang baik. Di sesi pertama indeks ditutup di level 5.863, atau melemah 1,26 persen dibandingkan angka penutupan pada hari perdagangan terakhir sebelum Idul Fitri pekan lalu.

"Mayoritas investor asing masih melanjutkan aksi jualnya pada perdagangan hari ini, dengan nilai net sell di pasar reguler mencapai Rp 144,9 miliar," dikutip dari analisis Tim Riset PT Samuel Sekuritas Indonesia, Senin, 17 Mei 2021.

Sebanyak 124 saham menguat, 368 melemah, 132 stagnan dengan nilai total transaksi mencapai Rp 5,9 triliun.

Saham emiten migas, PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) menduduki peringkat teratas saham yang paling banyak dijual investor asing di pasar reguler pada sesi pertama hari ini, dengan nilai net sell asing mencapai Rp 142,7 miliar, disusul BBRI sebesar Rp 101,8 miliar dan MDKA Rp 29,7 miliar.

Saham BBCA menjadi saham yang paling banyak dibeli investor asing di pasar reguler pada sesi pertama perdagangan hari ini, dengan nilai net buy asing mencapai Rp 135,3 miliar, disusul BMRI sebesar Rp 44,9 miliar dan NATO Rp 23,8 miliar.

Saham-saham grup Lippo, seperti MLPL, MPPA, dan LPPF, mencatatkan pergerakan positif pasca terkonfirmasinya pembelian saham MPPA oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek).

Saham yang mengisi posisi teratas top gainer atau menguat paling tinggi di sesi pertama ini adalah saham OMRE, yang naik +24,7 persen ke Rp1.085 per saham. Tempat tersisa di lima besar top gainer diisi oleh MLPL (+23 persen ke Rp 278 per saham), LMSH (+20 persen ke Rp 900 per saham), KICI (+14,6 persen ke Rp 266 per saham), BAJA (+12,2 persen ke Rp 386 per saham).

Sementara PT Lima Dua Lima Tiga (LUCY) masih meneruskan catatan negatifnya sebagai top loser di sesi pertama perdagangan hari ini, turun -9,7 persen ke Rp 74 per saham), disusul PGAS (-7 persen ke Rp 1.130 per saham), TOYS (-6,9 persen ke Rp 147 per saham), INDO (-6,9 persen ke Rp 161 per saham), dan BEBS (-6,8 persen ke Rp 352 per saham).

Adapun IHSG berada di zona merah pada awal perdagangan di Bursa Efek Indonesia atau BEI di hari pertama perdagangan usai libur Lebaran, Senin, 17 Mei 2021. Data RTI menunjukkan pada pukul 09.04 WIB, IHSG berada pada level 5.933. Indeks tersebut melemah 5,2 poin (0,09 persen) dibanding penutupan sebelumnya pada pekan lalu di level 5.938,3.

Disclaimer: Berita ini merupakan hasil kerja sama dengan Samuel Sekuritas Indonesia. Berita ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan pembaca.

