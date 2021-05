Usai Libur Lebaran, Harga Emas Antam Naik Rp 4.000 jadi Rp 937 ribu per Gram

Pegawai menunjukkan contoh emas di Butik Emas Antam, Jakarta, Selasa, 3 Maret 2020. Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk. (Antam) pada hari ini, Selasa (2/3) terpantau mengalami kenaikan sebesar Rp4.000 ke level Rp815.000 per gram dibandingkan dengan perubahan terakhir pada 1 Maret 2020. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Harga emas batangan keluaran PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau emas Antam pada perdagangan hari ini, Senin, 17 Mei 2021, naik Rp 4.000 dibandingkan dengan kemarin. "Harga emas batangan satu gram Rp 937.000," seperti dikutip dari situs resmi Logam Mulia.

Berdasarkan situs Logam Mulia, harga emas batangan Antam di butik Pulogadung, Jakarta hari ini, yaitu:

1 gram Rp 937.000

2 gram Rp 1.814.000

3 gram Rp 2.696.000

5 gram Rp 4.465.000

10 gram Rp 8.865.000

25 gram Rp 22.037.000

50 gram Rp 43.995.000

100 gram Rp 87.912.000

250 gram Rp 219.515.000

Sedangkan, harga emas berukuran 500 gram yaitu Rp 438,8 juta dan harga emas batangan 1.000 gram yaitu Rp 877,6 juta. Adapun harga emas kemarin sebesar Rp 933 ribu per gram dan harga buyback emas hari ini adalah Rp 842 ribu per gram.

Adapun harga emas hari ini lebih rendah dibanding awal 2021 yang sebesar Rp 969 ribu. Sedangkan harga emas hari ini jauh lebih tinggi dibanding awal 2020 yang sebesar Rp 771 ribu.

Kenaikan harga emas setelah lima hari berturut-turut stagnan tersebut terimbas oleh pergerakan harga emas global. Di tengah sentimen kekhawatiran terhadap tingginya kasus Covid-19 di sejumlah negara, harga emas spot menguat 0,06 persen menjadi US$1.844,49 per troy ounce pada perdagangan Senin pagi pukul 08.10 WIB.

Harga emas Comex kontrak Juni 2021 naik 0,34 persen menuju US$ 1.844,30 per troy ounce. Laporan Monex Investindo Futures menyebutkan, harga emas sebelumnya melemah karena terbebani oleh optimisnya data unemployment claims dan PPI AS dan tingginya kasus covid-19 di sejumlah negara.

Harga emas berpotensi dibeli untuk menguji level resisten US$ 1.838 selama harga tidak mampu menembus level support di kisaran US$ 1.814. "Bila harga emas mampu menembus level support tersebut maka harga emas berpeluang dijual menargetkan level support selanjutnya US$ 1.811,” tulis laporan Monex.

