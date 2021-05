THR Masih Berlebih? Simak Suku Bunga Deposito dari 4 Bank Besar Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Jika ingin mendiversifikasikan alat investasi ke deposito, ada baiknya Anda membandingkan suku bunga yang ditawarkan oleh sejumlah bank. Dengan suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan produk tabungan biasa, deposito memiliki daya tarik tersendiri.

Apalagi dengan adanya kebijakan pelarangan mudik saat ini, bisa jadi dana tunjangan hari raya atau THR dialokasikan ke sejumlah pos investasi, salah satunya deposito. Berikut daftar suku bunga deposito yang ditawarkan oleh empat bank besar saat ini:

1. BCA

BCA mematok suku bunga deposito rupiah sebesar 2,85 persen per tahun. Bunga deposito ini berlaku untuk seluruh tiering simpanan dan semua tenor. Tenor deposito rupiah di BCA terdiri dari 1, 3, 6 dan 12 bulan.

Adapun suku bunga deposito sebesar 2,85 persen per tahun tersebut berlaku efektif sejak 15 Maret 2021.

2. Bank Mandiri

Bank Mandiri juga menetapkan suku bunga deposito rupiah dengan bunga dibayar bulanan dan jatuh tempo sebesar 2,85 persen per tahun. Artinya suku bunga yang ditawarkan bank pelat merah ini sama dengan suku bunga yang ditetapkan BCA.

Besaran bunga deposito tersebut berlaku untuk seluruh tier simpanan dan semua tenor. Jangka waktu simpanan deposito di BMRI terdiri dari 1, 3, 6, 12 dan 24 bulan.

3. BNI

BNI pun mematok suku bunga deposito rupiah dengan besaran yang sama dengan BCA dan Bank Mandiri, yaitu 2,85 persen per tahun. Suku bunga tersebut berlaku untuk semua tiering simpanan dan seluruh tenor, yaitu 1, 3, 6, 12 dan 24 bulan.

Suku bunga deposito BNI ini berlaku efektif sejak 13 April 2021.

4. BRI

Berbeda dengan tiga bank besar lainnya, BRI masih menawarkan suku bunga deposito rupiah sebesar 3 persen per tahun. Namun, suku bunga sebesar 3 persen per tahun ini berlaku untuk simpanan bertenor 6, 12, 24 dan 36 bulan. Sementara, untuk deposito rupiah bertenor 1 dan 3 bulan dipatok bunga sebesar 2,85 persen per tahun.



