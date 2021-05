Cuitan Elon Musk Juga Bikin Saham Terkait Bitcoin Ambrol Berjamaah

TEMPO.CO, Jakarta - Cuitan terbaru CEO Tesla Inc. Elon Musk tak hanya membuat harga Bitcoin langsung jeblok, tapi juga saham-saham terkait aset kripto itu langsung ambrol.

Data Bloomberg menunjukkan pada Kamis, 13 Mei 2021, harga Bitcoin sempat terjun bebas hingga 15 persen pada level US$ 46.045 atau sekitar Rp 655,7 juta (asumsi kurs Rp 14.252 per dolar AS).

Anjloknya harga uang digital itu tak lama setelah Musk mengutarakan kekhawatirannya soal penggunaan energi fosil berlebihan untuk transaksi dan penambangan Bitcoin.

Tak berhenti di situ, saham sejumlah perusahaan yang terkait Bitcoin pun terkoreksi. Operator bursa aset kripto terbesar di AS, Coinbas Global Inc., misalnya, tercatat anjlok 4,8 persen setelah munculnya pernyataan Musk.

Adapun saham Microstrategy Inc., yang telah menaruh miliaran asetnya pada Bitcoin, anjlok 9,2 persen usai perdagangan. Berikutnya, perusahaan milik CEO Twitter Jack Dorsey, Square Inc, juga melemah.

Sedangkan di pasar Asia, saham Monex Group Inc, turun hingga 12 persen. Monex yang memiliki operator bursa asset kripto Coincheck Inc., merupakan saham dengan kinerja terbaik kedua di Jepang sepanjang 2021.