Harga Daging Sapi Terus Naik, Ini Rincian Harga Bahan Pokok Menjelang Lebaran

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perdagangan terus memberikan update perkembangan harga rata-rata nasional bahan pokok. Sejak awal Mei hingga 11 Mei 2021, terlihat harga daging sapi, daging ayam ras, dan cabai terus meningkat.

"Pantauan harga dari 216 pasar rakyat di 90 kabupaten/kota 34 provinsi," dikutip dari rilis yang disampaikan Kemendag pada Rabu, 12 Mei 2021.

Pada 11 Mei 2021 harga rata-rata daging sapi Rp 134 ribu per kilogram. Harga itu meningkat dari 3 Mei 2021 yang sebesar Rp 124.800 per kg.

Untuk harga daging ayam ras pada 11 Mei sebesar Rp 38.500 per kg. Harga itu naik dari 3 Mei yang sebesar Rp 36 ribu per kg.

Kenaikan harga juga terjadi pada cabai. Harga cabai merah keriting Rp 43.600 per kg, cabai merah besar Rp 47.200 per kg, dan cabai rawit Rp 74.100 per kg pada 11 Mei 2021.

Harga cabai itu naik signifikan dibandingkan 3 Mei. Di mana harga cabai keriting Rp 38.000, cabai merah besar Rp 38.800 per kg, dan cabai rawit Rp 65.500 per kg.

Bawang merah mengalami kenaikan dari Rp 31.800 per kg pada 3 Mei menjadi Rp 32.400 per kg pada 11 Mei 2021.

Sedangkan, harga beras relatif stabil. Pada 11 Mei harga beras medium Rp 10.600 per kg dan beras premium Rp 12.400 per gram. Harga tersebut sama dengan harga pada awal Mei.

Harga barang pokok yang juga stabil adalah gula dan tepung terigu, di mana pada awal Mei hingga 11 Mei stabil di Rp 13.100 per kg dan Rp 10.200 per kg.

Adapun harga pada telur ayam justru sedikit menurun dari Rp 26.200 pada 3 Mei 2021 menjadi Rp 26.100 per kg pada 11 Mei 2021.

