Harga Dogecoin Melesat Usai Elon Musk Buat Polling DOGE Bisa untuk Beli Tesla

TEMPO.CO, Jakarta - Langkah Elon Musk membuat polling di Twitter soal preferensi warganet tentang Dogecoin bisa digunakan untuk membeli mobil listrik Tesla langsung berimbas pada harga mata uang kripto tersebut.

"Apakah Anda ingin Tesla menerima Doge?" tanya CEO Tesla Inc. tersebut dalam polling melalui akun @elonmusk, Selasa, 11 Mei 2021. Hingga kini, cuitan itu sudah disukai oleh 271,2 ribu warganet, menuai komentar oleh 12.800 netizen dan di-retweet hingga 79 ribu kali.

Data CoinGecko.com menunjukkan harga Dogecoin telah meroket hingga lebih dari 800 persen dalam sebulan. Saat ini harga aset kripto itu berada di level US$ 0,5 atau sekitar Rp 7.098 (asumsi Rp 14.198 per dolar AS).

Dogecoin sekarang menduduki urutan kelima terbesar di mata uang digital dengan kapitalisasi pasar US$ 73 miliar. Sedangkan di posisi puncak ada Bitcoin (BTC) diikuti oleh Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB) dan XRP.

Soal penggunaan mata uang digital sebagai alat pembayaran sebelumnya sudah dilontarkan oleh Elon Musk pada Februari lalu. Saat itu, Tesla membeli Bitcoin senilai US$ 1,5 miliar.

Tesla ketika itu juga telah menyampaikan rencananya untuk bisa menerima pembayaran mobil listriknya dalam mata uang digital. Langkah itu turut mendorong harga Bitcoin melesat hingga mencapai rekor tertingginya sepanjang masa mendekati US$ 62.000 atau sekitar Rp 880,2 juta.