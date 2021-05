IHSG Ditutup Melemah di 5.938, Samuel Sekuritas: Nyaris Semua Sektor Memerah

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan alias IHSG ditutup melemah di level 5.938 pada akhir perdagangan, Selasa, 11 Mei 2021. Angka itu lebih lemah 0,6 persen dibandingkan penutupan kemarin, yang berada di level 5.975.

Sebanyak 155 saham menguat, 327 saham melemah, dan 176 saham stagnan pada perdagangan hari ini, dengan nilai transaksi sebesar Rp 9,4 triliun.

"Nyaris semua indeks sektor memerah hari ini, dengan penurunan paling dalam dicatat oleh sektor industri, yang jatuh -2,5 persen Saham yang turun paling dalam dari sektor ini adalah saham Kobexindo Tractors (KOBX), yang turun 4,0 persen ke Rp 168 per saham," dinukil dari analisis Tim Riset Samuel Sekuritas Indonesia, Selasa, 11 mei 2021.

Angka net buy asing mencapai Rp 34,9 miliar di pasar reguler pada akhir sesi kedua hari ini. Sementara itu, di pasar negosiasi terjadi net sell asing sebesar Rp 95,2 miliar.

Saham yang paling banyak dibeli asing di pasar reguler antara lain Bank Central Asia Tbk alias BBCA Rp 127,7 miliar, Aneka Tambang Tbk alias ANTM Rp 116,9 miliar, dan Bank Jago Tbk atau ARTO Rp 99,6 miliar.



Saham yang paling banyak dijual asing di pasar reguler antara lain Bank Republik Indonesia Tbk alias BBRI Rp 266 miliar, Indah Kiat Pulp and Paper Tbk alias INKP Rp 45,4 miliar, dan Merdeka Copper Gold Tbk alias MDKA Rp 27,8 miliar.

Top gainer saham pada perdagangan hari ini antara lain Saraswanti Anugerah Makmur Tbk alias SAMF yang naik 24,8 persen ke Rp 1.330 per saham, Sentral Mitra Informatika Tbk alias LUCK yang naik 19,1 persen ke Rp286 per saham, serta Verena Multi Finance Tbk alias VRNA yang naik 16,6 persen ke Rp168 per saham.

Selain itu, Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk alias ISSP yang naik 15 persen ke Rp 276 per saham dan Paramita Bangun Sarana Tbk alias PBSA yang naik 12,6 persen ke Rp 545 per saham.

Adapun saham yang masuk jajaran top loser antara lain PT Lima Dua Lima Tiga Tbk alias LUCY yang turun 9,8 persen ke Rp 82 per saham, Perdana Bangun Pusaka Tbk alias KONI yang turun 6,9 persen ke Rp 2.660 per saham, serta Arkadia Digital Media Tbk alias DIGI yang turun 6,9 persen ke Rp 402 per saham.

Selain itu dalam perdagangan di IHSG hari ini, Lippo Cikarang Tbk alias LPCK yang turun 6,8 persen ke Rp 1.350 per saham dan Multipolar Technology Tbk alias MLPT yang turun 6,8 persen ke Rp 1.845 per saham.

CAESAR AKBAR

