Laba Bersih Bumi Resources Mineral Melesat 880,41 Persen pada Kuartal I 2021

TEMPO.CO, Jakarta - Emiten Grup Bakrie, PT Bumi Resources Minerals Tbk., berhasil membukukan kinerja impresif pada kuartal I 2021.

Berdasarkan laporan keuangan perseroan, emiten berkode saham BRMS itu mencatatkan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US$ 1,61 juta pada kuartal I 2021. Perolehan itu melejit 880,41 persen dibandingkan dengan laba US$ 165.057 yang didapatkan perseroan pada kuartal I 2020.

Pertumbuhan laba itu didukung kenaikan 37,13 persen pada pos pendapatan menjadi US$1,35 juta dibandingkan dengan US$ 991.860 pada kuartal I 2020. Selain itu, BRMS mencatatkan pendapatan lain-lain sebesar US$ 2,02 juta dibandingkan dengan beban lain-lain US$ 726 pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Adapun, BRMS mengungkapkan bahwa pendapatan lain-lain itu terdiri atas penghapusan utang dan penilaian persediaan.

“Pendapatan perusahaan sebenarnya bisa menjadi lebih tinggi dengan adanya tambahan dari jasa konsultasi penambangan. Kami berharap untuk dapat meningkatkan pendapatan dan laba bersih perusahaan di semester kedua tahun ini dengan beroperasinya pabrik yang ada dengan kapasitas penuh, diprosesnya bijih emas dengan rata-rata kadar yang lebih tinggi, dan potensi pendapatan dari jasa konsultasi penambangan,” papar CEO dan Direktur Utama Bumi Resources Minerals Suseno Kramadibrata dikutip dari keterangan resminya, Selasa, 11 Mei 2021.

Jika diperinci, penghapusan utang itu merupakan pendapatan yang dicatatkan karena adanya efisiensi dan penghematan biaya oleh perseroan yang terjadi karena pelunasan tagihan kepada para kontraktor yang lebih kecil dari estimasi biaya sebelumnya.