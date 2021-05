Selain karena larangan mudik , penurunan penumpang terjadi karena penutupan pintu gerbang internasional, penutupan umrah, dan penutupan perjalan haji.

Adapun per 30 Juni 2020, manajemen Garuda Indonesia menyampaikan total pendapatan usaha perseroan sebesar US$ 917,28 juta. Nilai itu anjlok 58,18 persen year on year dari sebelumnya yang mencapai US$ 2,19 miliar. Kurs Jisdor pada 30 Juni 2020 dipatok di level Rp 14.302 per dolar Amerika Serikat. Artinya, Garuda Indonesia membukukan pendapatan Rp 13,12 triliun.

BISNIS | FRANCISCA CHRISTY

Catatan koreksi:

Berita ini mengalami perubahan judul dan sebagian isi karena kesalahan dari sumber utama berita. Judul 'Chairul Tanjung Borong Saham Garuda Indonesia Rp 317,23 Miliar' diubah menjadi 'Finegold Resources Alihkan 635,73 Juta Sahamnya di Garuda ke Trans Airways' pada pukul 20.01 WIB, Rabu, 12 Mei 2021. Redaksi memohon maaf atas kekeliruan tersebut.

Baca: CT Corp Milik Chairul Tanjung Kantongi Rp 13,2 T dari Mitsui