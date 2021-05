Terkini Bisnis: Lowongan Kerja Hutama Karya, Gejolak Harga Dogecoin

TEMPO.CO, Jakarta -Berita terkini ekonomi dan bisnis sepanjang Minggu pagi hingga siang, 9 Mei 2021 dimulai dengan dibukanya lowongan kerja untuk empat posisi di PT Hutama Karya (Persero) Tbk. Kemudian penjelasan lengkap dari Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi atas pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengenai promosi Bipang Ambawang.

Selain itu yang juga banyak dibaca adalah terkait harga Dogecoin. Uang kripto itu sempat mencapai level US$ 0,73 atau Rp 10.539 dengan asumsi kurs Rp 14.289 per dolar AS. Berikut adalah ringkasan dari ketiga berita tersebut.

1. Hutama Karya Buka Lowongan Kerja untuk 4 Posisi, Simak Syaratnya

PT Hutama Karya (Persero) Tbk membuka lowongan kerja untuk empat posisi. Keempatnya adalah functional enterprise resource planning (ERP) modul material management, functional ERP modul project system, functional ERP modul finance and controlling, dan manajer ERP.

“Pendaftaran dibuka sampai 18 Mei 2021 pukul 23.59 WIB,” tulis pengumuman resmi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui media sosial Instagram terverifikasinya, Minggu, 9 Mei 2021.

Informasi lengkap terkait pendaftaran posisi pekerjaan tersedia dalam situs Hutama Karya, yakni rekrutmen.hutamakarya.com. Berdasarkan informasi dalam situs tersebut, berikut syarat bagi pelamar di masing-masing posisi.

