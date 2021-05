Harga Dogecoin Kian Meroket Bikin Pasar Uang Kripto Tak Henti Bergejolak

TEMPO.CO, Jakarta - Dogecoin kembali melejit dan menembus rekor tertinggi pada perdagangan pasar uang kripto Sabtu 8 Meio 2021 kemarin.

Data Coinmarketcap menunjukkan harga Dogecoin sempat mencapai level US$ 0,73 atau Rp 10.539 dengan asumsi kurs Rp 14.289 per dolar AS. Dalam rentang waktu tiga hari sejak Rabu lalu, 5 Mei 2021 terus melonjak, harga uang kripto dengan maskot anjing ras Shiba Inu itu berada di US$ 0,68 atau Rp 9.716.

Adapun volume perdagangan Dogecoin dalam 24 jam terakhir kemarin mencapai US$ 27,43 miliar dengan kapitalisasi pasar sebesar US$ 90,45 miliar. Berdasarkan kapitalisasi ini, Dogecoin menempati posisi keempat terbesar di bawah Bitcoin, Ethereum, dan Binance Coin.

Sejak awal tahun 2021, koin digital yang semula diluncurkan hanya sebagai lelucon ini terus meroket. Dogecoin sudah melambung dari kisaran harga hanya US$ 0,004 per 1 Januari 2021.

Dogecoin juga menjadi aset kripto yang volume penjualannya terbanyak di Indodax. Volume penjualan itu mencapai Rp 2 triliun. Hal ini berdasarkan data Indodax, Rabu, 5 Mei 2021.

Kenaikan harga asset kripto Dogecoin ini membuat kapitalisasi pasar meningkat menjadi US$ 89 miliar. Kenaikan kapitalisasi pasar ini membuat DOGE menduduki posisi keempat setelah BNB diperingkat ketiga, Ethereum kedua, dan Bitcoin di puncak teratas.

Dalam pergerakan mata uang kripto terbaik, Dogecoin mengalami perubahan 43.15 persen. Sebelumnya DOGE hanya mengalami perubahan 9 persen saja. Tidak bisa dipungkiri, cuitan CEO Tesla, Elon Musk, turut mendokrak harga DOGE pekan lalu dan berimbas pada saat ini.

Berdasarkan postingannya di Twitter pada 28 April lalu, Musk menuliskan, “The Dogefather. SNL (Saturday Night Live) May 8.” Istilah ini Musk ambil dari film The Godfather. Hal ini bisa menjadi hipotesis mengapa investor kembali terjun untuk berinvestasi di kripto tersebut dan membuat harganya semakin meninggi.

Namun, CEO Indodax, Oscar Darmawan tidak membenarkan bahwa yang membuat Dogecoin melonjak dikarenakan tweet dari Elon Musk. Menurutnya, Salah satu penyebab kenaikannya karena platform trading asal Israel telah listing DOGE, eToro.

Dalam penerapannya, eToro kerap memberikan email kepada pelanggannya terkait penawaran Dogecoin yang merupakan ekspansi lebih lanjut dari layanan kripto yang saat ini mencakup 19 mata uang kripto. Bahkan eToro juga menyebutkan, bahwa DOGE memiliki perlindungan terhadap inflasi.

Lebih lanjut, faktor yang juga membuat Dogecoin melonjak ialah kepopulerannya di Amerika. Mereka menggunakan kripto ini untuk pembayaran di beberapa platform internet, seperti forum Reddit dan lainnya.

GERIN RIP PRANATA

