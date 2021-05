Dogecoin Tembus Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di USD 0,73, Efek Elon Musk Lagi?

TEMPO.CO, Jakarta - Harga mata uang digital Dogecoin pada perdagangan hari ini, Sabtu, 8 Mei 2021, kembali melejit dan menembus rekor tertinggi baru sepanjang masa.

Data Coinmarketcap pada siang hari ini menunjukkan harga Dogecoin sempat mencapai level US$ 0,73 atau Rp 10.539 (asumsi kurs Rp 14.289 per dolar AS). Padahal pada Rabu lalu, 5 Mei 2021, harga aset kripto dengan maskot anjing ras Shiba Inu itu berada di US$ 0,68 atau Rp 9.716.

Adapun volume perdagangan Dogecoin dalam 24 jam terakhir mencapai US$ 27,43 miliar dengan kapitalisasi pasar sebesar US$ 90,45 miliar. Berdasarkan kapitalisasi ini, Dogecoin menempati posisi keempat terbesar di bawah Bitcoin, Ethereum, dan Binance Coin.

Sejak awal tahun 2021, koin digital yang semula diluncurkan hanya sebagai lelucon ini terus meroket. Dogecoin sudah melambung dari kisaran harga hanya US$ 0,004 per 1 Januari 2021.

Salah satu faktor pendorong melonjaknya harga Dogecoin adalah cuitan dari CEO Tesla Inc. dan SpaceX, Elon Musk. Dia kerap dianggap mempromosikan Dogecoin.

Bahkan, cuitan terakhir Musk di Twitter, “Doge Barking at The Moon”, mendapatkan lebih dari 20.400 balasan, 51.800 retweet, dan disukai lebih dari 310.000 kali.

Ditambah lagi sentimen terbaru datang dari Elon Musk yang sudah dipastikan akan menjadi pembawa acara Saturday Night Live (SNL). Dalam salah satu cuitannya, Elon Musk menyebut dirinya sebagai “dogfather” menjelang pertunjukan yang akan digelar pada Sabtu malam waktu Amerika Serikat, 8 Mei 2021.

Analis pasar senior di Oanda, Edward Moya, menilai, Dogecoin juga melejit karena banyak pedagang mata uang kripto tidak ingin ketinggalan berita apa pun dari Elon Musk.

Awalnya Dogecoin diciptakan sebagai lelucon pada tahun 2013 oleh Jakson Palmer dan Billy Markus, namun kini Dogecoin telah menaiki gelombang popularitas yang baru ditemukan di media sosial.

BISNIS

Baca: Pesan Elon Musk soal Investasi di Cryptocurrency: Menjanjikan, tapi Hati-hati