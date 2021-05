Elon Musk jadi Host Saturday Night Live: I'm a Wild Card

TEMPO.CO, Jakarta - Seiring terus melejitnya harga Dogecoin, para investor kian menanti-nanti kehadiran Elon Musk sebagai pembawa acara Saturday Night Live pada akhir pekan ini.

Pasalnya, pria yang masuk daftar orang terkaya di dunia ini terkenal dengan sejumlah cuitannya yang turut mendongkrak harga mata uang kripto tersebut hingga terus menembus rekor tertinggi.

Adapun pengumuman bahwa Musk bakal membawakan acara komedi sketsa yang tayang di NBC itu sudah disampaikan sejak beberapa pekan lalu. Bos Tesla Inc. ini dijadwalkan membawakan acara Saturday Night Live pada hari Sabtu pekan ini, 8 Mei 2021, pukul 11.30 malam waktu setempat atau 03.30 GMT hari Ahad.

Momentum menempatkan Musk sebagai enthusiast cryptocurrency, kembali diperhitungkan saat saham Tesla sempat melemah setelah reli terus-menerus pada tahun lalu.

Tak jarang ia mencuitkan soal cryptocurrency di Twitter dan mengkritik masih banyak orang yang menggunakan uang tunai dengan real interest rate negatif. "Hanya orang bodoh yang tak mencari cara lain," katanya pada Februari 2021 lalu.

Begitu juga ketika ia secara tak langsung mempromosikan tentang Dogecoin. Mata uang digital yang pada awalnya ditujukan sebagai lelucon kini harganya melejit melampaui Bitcoin dan Ethereum, dan sepertinya belum akan berhenti.

"I’m a wild card, no telling what I might do," kata Musk sembari bercanda dalam video promo Saturday Night Live bersama Miley Cyrus yang akan tampil sebagai bintang tamu.