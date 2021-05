Pesan Elon Musk soal Investasi di Cryptocurrency: Menjanjikan, tapi Hati-hati

TEMPO.CO, Jakarta - CEO Tesla dan SpaceX Elon Musk punya pesan khusus kepada para warganet yang ingin terjun berinvestasi di cryptocurrecy. Meski beberapa kali menunjukkan dukungannya terhadap mata uang digital yang prospektif tersebut, ia mengingatkan bahwa investasi harus dilakukan dengan sangat hati-hati.

"Cryptocurrency is promising, but please invest with caution!" cuit Musk lewat akun Twitter @elonmusk, Jumat, 7 Mei 2021.

Beserta cuitan tersebut, ia juga mengunggah sebuah video pendek yang dirilis oleh akun YouTube TMZ. Di video berdurasi 2 menit itu, terdapat wawancara pendek Elon Musk ketika dikerubungi banyak penggemar yang hendak meminta tanda tangan sebelum memasuki mobil sedan hitamnya.

Saat itu ia menanggapi serangkaian pertanyaan mulai dari investasi di cryptocurrency hingga prospek harga Dogecoin yang belakangan melejit.

"Pertama-tama, menurut saya, orang jangan menginvestasikan seluruh tabungannya dalam bentuk cryptocurrency. Itu tidak bijaksana," kata Musk.

Musk menyebutkan, jika orang hanya ingin berspekulasi dan bersenang-senang, ada peluang besar bahwa kripto bisa jadi mata uang di masa depan. "Tapi tetap, kripto harus dianggap sebagai spekulasi di titik ini."

Pria yang termasuk orang terkaya di dunia ini juga kembali meminta agar orang tak terlalu jauh dengan spekulasi kripto tersebut.

Dalam kesempatan itu Musk juga mengomentari soal lonjakan harga Dogecoin belakangan ini. Ia menggarisbawahi bahwa Dogecoin pada awalnya muncul sebagai lelucon dan mengolok-olok cryptocurrency.