IHSG Anjlok 0,70 Persen, Samuel Sekuritas: Asing Masih Borong Saham Antam

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG anjlok cukup dalam di sesi kedua perdagangan hari ini di level 5.928. Angka itu lebih rendah 0,70 persen dibanding angka penutupan kemarin.

"Anjloknya pasar hari ini rupanya tidak menyurutkan minat investor asing terhadap pasar modal Indonesia," dikutip dari analisis tim riset PT Samuel Sekuritas Indonesia, Jumat, 7 Mei 2021.

Hal itu terlihat dari angka net buy asing di seluruh pasar yang mencapai Rp 146,4 miliar pada akhir sesi kedua.

Sebanyak 169 saham menguat, 317 saham melemah, dan 161 saham stagnan pada perdagangan hari ini, dengan nilai transaksi mencapai Rp 8,6 triliun.

Saham yang paling banyak dibeli asing di pasar reguler, yaitu ANTM sebesar Rp 72,2 miliar, INCO Rp 59,4 miliar, dan TBIG Rp 51,5 miliar. Saham yang paling banyak dijual asing di pasar reguler, yaitu BBRI Rp 61 miliar, MNCN Rp 44,7 miliar, dan INKP sebesar Rp 32,9 miliar.

Pada jajaran top gainer atau saham yang menguat paling tinggi, yaitu WAPO (+34,9 persen ke Rp 112 per saham), AGRS (+25 persen ke Rp 570 per saham), LMSH (+25 persen ke Rp 540 per saham), KONI (+24,8 persen ke Rp 3.070 per saham), dan APEX (+24,5 persen ke Rp 965 per saham).

Sedangkan top loser IHSG atau yang paling dalam melemah, yaitu KBLV (-6,9 persen ke Rp 400 per saham), KOBX (-6,9 persen ke Rp 188 per saham), KOTA (-6,8 persen ke Rp 300 per saham), SKRN (-6,8 persen ke Rp 1.600 per saham), AIMS (-6,7 persen ke Rp 494 per saham).

HENDARTYO HANGGI

Disclaimer: Berita ini merupakan hasil kerja sama dengan Samuel Sekuritas Indonesia. Berita ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan pembaca.

Baca: IHSG Melemah 0,4 persen, Samuel Sekuritas: Investor Asing Kembali Jual