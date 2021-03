Menkes Budi Gunadi: Vaksin AstraZeneca Aman

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan vaksin Covid-19 AstraZeneca aman digunakan.

"Mengenai AstraZeneca, semua vaksin itu ada catatannya. Tapi kalau saya tanya sama ahlinya, mereka bilang semua vaksin pasti ada plus minusnya, tapi saran semua epidemiolog begitu dia (vaksin) lolos WHO, BPOM, mana yang paling cepat dapat itu yang diambil. Karena kalau sudah lulus WHO udah pasti safety-nya, sama BPOM juga sama," kata Budi Gunadi saat mengecek vaksinasi untuk lansia di Lippo Mall Puri, Selasa, 9 Maret 2021.

Dia mengimbau masyarakat untuk tidak takut divaksinasi Covid-19. Menurutnya, semua jenis vaksin sama saja. "Jadi buat teman-teman, suntiklah secepat-cepatnya. Apa pun vaksinnya, mau AstraZeneca, mau Sinovac, mau Pfizer, mau ini, sama saja," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Budi mengingatkan bahwa efek imunitas dari vaksin Covid-19 baru terlihat setelah 28 hari penyuntikan kedua.

Sebelumnya, 1,1 juta dosis vaksin Covid-19 AstraZeneca yang didatangkan ke Indonesia melalui skema COVAX tiba di Jakarta, 8 Maret 2021. Indonesia merupakan salah satu negara pertama di Asia yang menerima dosis vaksin Covid-19 melalui inisiatif global yang dikelola oleh badan dunia World Health Organization (WHO) ini.

Kedatangan 1,1 juta dosis vaksin AstraZeneca ini merupakan yang kelima setelah pada tahap pertama dan kedua. Pemerintah mendatangkan sebanyak 1,2 juta dan 1,8 juta dosis vaksin siap pakai.