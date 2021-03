Deputi Luhut Sebut Tesla Selama Ini Incar Potensi Energy Storage System di RI

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Septian Hario Seto menjelaskan bahwa pembicaraan dengan Tesla Inc. terkait dengan rencana investasi di Indonesia masih berlangsung.

"Tesla kami masih berlangsung pembicaraannya, saya tidak bisa bicara detail. Saya mau klarifikasi, kami tidak pernah bicara sama mereka terkait pabrik mobil," ujar Septian dalam webinar bertajuk Indonesia at the Forefront of the Battery and Storage Revolution, Senin, 8 Maret 2021.

Pernyataan Deputi Luhut ini mengklarifikasi spekulasi yang beredar bahwa Tesla batal berinvestasi di Tanah Air. Hal tersebut menyusul kabar perusahaan besutan Elon Musk itu lebih memilih India sebagai lokasi pendirian pabrik kedua di luar Amerika Serikat.

Lebih jauh, Septian menjelaskan, sektor yang dilirik oleh Tesla adalah potensi energy storage system (ESS) yang merupakan bagian dari proyek rantai pasok ekosistem industri baterai di Indonesia. Tesla pun menawarkan solusi teknologi yang dapat menggantikan pembangkit listrik peaker.