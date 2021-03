Erick Thohir: Masjid Sheikh Zayed Solo Dibangun Semirip dengan di Abu Dhabi

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menghadiri peletakan batu pertama pembangunan Masjid Agung Sheikh Zayed yang terletak di Solo. "Alhamdulillah," kata Erick Thohir dalam akun Instagramnya, Sabtu, 6 Maret 2020.

Dia menghadiri peletakan batu pertama itu bersama Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Energi & Infrastuktur Uni Emirat Arab (UEA) H.E Suhail Mohammed Al Mazrouei, Duta Besar UEA untuk Indonesia H.E Amb. Abdullah Salem Obaid AI Dhaheri, Ketua Otoritas Umum Bidang Urusan Islam dan Wakaf Uni Emirat Arab (UEA) H.E Mohammed bin Matar Al Kaabi dan Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka.

Masjid ini merupakan hadiah dari Putra Mahkota Abu Dhabi Mohammed Bin Zayed Al Nahyan untuk Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Indonesia pada 2019.

Masjid Agung Sheikh Zayed akan menjadi replika - dibangun semirip mungkin dengan Sheikh Zayed Grand Mosque yang terletak di Abu Dhabi.

Dia bercerita tahun lalu sempat berkunjung ke Sheikh Zayed Grand Mosque di Abu Dhabi, melihat langsung keindahannya dan merasakan kesyahduan beribadah di sana.

"Insya Allah, Masjid Agung Sheikh Zayed di Solo, akan sangat indah. Tidak sabar untuk bisa ke sana saat sudah selesai," ujar Erick Thohir.

HENDARTYO HANGGI