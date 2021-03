IHSG Ditutup Menguat 0,33 Persen Dipimpin Saham Sektor Perindustrian

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa sore, 2 Maret 2021, ditutup menguat dipimpin saham-saham sektor perindustrian.

IHSG ditutup menguat 20,69 poin atau 0,33 persen ke posisi 6.359,21. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 0,06 poin atau 0,01 persen ke posisi 967,66.

"Penguatan IHSG seiring dengan penguatan indeks saham global yang merespon penurunan dari imbal hasil atau yield obligasi AS di mana pergerakan kenaikan yield menggambarkan kekhawatiran pada pelaku pasar," kata analis Pilarmas Investindo Sekuritas Okie Ardhiastama di Jakarta, Selasa.

Imbal hasil obligasi AS tenor 10 tahun masih stabil di level 1,42 persen hari ini, setelah sempat mencapai level 1,6 persen pada minggu lalu.

Hal tersebut didorong sentimen para pelaku pasar yang percaya bahwa yield obligasi AS naik terlalu cepat di saat inflasi di AS masih cukup rendah, serta kuatnya sinyal dari The Fed untuk terus mempertahankan tingkat suku bunga rendah.

"Pergerakan IHSG cukup terbatas pada hari ini dimana depresiasi rupiah menjadi fokus pelaku pasar," ujar Okie.