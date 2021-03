Neraca Perdagangan Luar Negeri Kaltim Surplus USD 1,14 M, Ini Rinciannya

TEMPO.CO, Jakarta -Neraca perdagangan luar negeri dari dan ke Provinsi Kalimantan Timur atau Kaltim pada Januari 2021 mengalami surplus 1,14 miliar dolar AS, diperoleh dari hasil ekspor 1,27 miliar dolar, dikurangi biaya impor 128,08 juta dolar AS.

"Nlai ekspor yang sebesar 1,27 miliar dolar AS itu berasal dari migas senilai 24,33 juta dolar AS, kemudian ekspor dari nomigas senilai 1,25 miliar dolar AS," ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltim Anggoro Dwitjahyono di Samarinda, Senin, 1 Maret 2021.