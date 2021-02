Cina Cabut Bea Masuk 65 Produk Impor dari Amerika

Presiden Cina Xi Jinping berbicara dalam acara CEO Dialogue forum via video link, menjelang Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) leaders' summit pada 19 November 2020. APEC merupakan forum lintas pemerintah yang beranggotakan 21 negara. APEC CEO DIALOGUES MALAYSIA 2020/via REUTERS TV

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Cina mengeluarkan kebijakan pencabutan pengenaan tarif terhadap 65 item produk dari Amerika Serikat yang berlaku mulai Ahad hingga 200 hari ke depan.

Komisi Tarif Bea Cukai Cina (CTC) dalam laman resminya mencantumkan 65 item produk tersebut, di antaranya kayu, buku, alat penyaring,, komponen mesin, mesin, dan peralatan medis.

Komisi di bawah Dewan Kabinet Cina sebelumnya juga mengeluarkan beberapa daftar item barang produksi AS dalam dua tahap yang tidak lagi dikenai tarif. Pada Februari lalu, pengenaan tarif atas barang-barang impor dari AS sebagai bentuk balasan China atas kebijakan serupa terkoreksi sekitar 75 miliar dolar AS.

Pengenaan tarif tambahan terhadap beberapa produk AS tertentu diturunkan dari 10 persen menjadi 5 persen. Lalu untuk produk-produk AS yang tadinya dikenai tarif 5 persen diturunkan lagi menjadi 2,5 persen.

Menlu Cina Wang Yi menyatakan negerinya ingin menjalin hubungan baik dengan Amerika Serikat. Namun, Cina juga tak mau diganggu dengan campur tangan AS atas kasus internal Negeri Tirai Bambu tersebut. Wang Yi menyebut empat isu yang setidaknya mengganjar hubungan Cina dan AS.