Lowongan Kerja, Telkom Indonesia Buka Rekrutmen Fresh Graduate

TEMPO.CO, Jakarta - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk membuka rekrutmen untuk para lulusan baru alias fresh graduate. Lowongan kerja dibuka untuk berbagai posisi dan penempatan di berbagai daerah.

"Mari bergabung bersama milenial Telkom Indonesia untuk berkarya, membangun Indonesia!," demikian keterangan tertulis dari Telkom di laman resmi mereka telkom.co.id yang dikutip pada Senin, 22 Februari 2021.

Tempo juga mengkonfirmasi jumlah kuota dalam lowongan ini kepada Vice President Corporate Communication Telkom, Pujo Pramono. Tapi, belum ada data mengenai hal ini. "Saya konfirmasikan dulu ke unit terkait," kata Pujo saat dihubungi di hari yang sama.

Nantinya, para peserta yang lulus akan ditempatkan di beberapa lokasi kerja. Mulai dari Sumatera, Kepulauan Nusa Tenggara, Kalimantan, serta Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua.

Selanjutnya, ada enam bidang pekerjaan. Rinciannya yaitu:

1. Access Network 0peration and Maintenance

2. Transport and Core Network Operation and Maintenance

3. Service Broadband and Video Platform Design and Planning

4. Sales Operation and Management

5. Customer Relationship Management

6. Customer Service Operations

Lowongan kerja dibuka mulai hari ini, Senin, 22 Februari sampai 5 Maret 2021. Pendaftaran pun dapat dilakukan melalui laman resmi rekrutmen.telkom.co.id.