Harga Emas Antam Stabil di Rp 930 Ribu per Gram

TEMPO.CO, Jakarta - Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau emas Antam pada perdagangan Ahad, 21 Februari 2021, stabil atau sama dengan kemarin.

"Harga emas batangan satu gram Rp 930.000," seperti ditulis dalam situs resmi Logam Mulia pada Ahad.

Berdasarkan situs Logam Mulia, harga emas batangan Antam di butik Pulogadung, Jakarta hari ini, yaitu:

1 gram Rp 930.000

2 gram Rp 1.800.000

3 gram Rp 2.675.000

5 gram Rp 4.425.000

10 gram Rp 8.795.000

25 gram Rp 21.862.000

50 gram Rp 43.645.000

100 gram Rp 87.212.000

250 gram Rp 217.765.000

Sedangkan, harga emas berukuran 500 gram, yaitu Rp 435,3 juta. Dan harga emas batangan 1.000 gram yaitu Rp 870,6 juta.

Harga emas pada 19 Februari sebesar Rp 923 ribu per gram. Untuk harga buyback emas hari ini adalah Rp 807 ribu per gram atau naik Rp 9.000 per gram sama dengan kemarin.