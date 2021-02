Bos Summarecon Agung Nilai Kesuksesan Program DP Nol Persen tergantung Perbankan

TEMPO.CO, Jakarta - Emiten properti PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA) menilai dukungan dari perbankan menjadi krusial dalam menyukseskan upaya pemerintah menggairahkan industri properti termasuk memberikan insentif uang muka atau DP nol persen.

Direktur Utama Summarecon Agung Adrianto Adhi mengatakan sangat mendukung dan mengapresiasi upaya pemerintah memberikan stimulus di sektor properti.

Dengan tren kenaikan pembeli properti dari end user sejak beberapa tahun terakhir, kebijakan uang muka atau DP nol persen untuk properti akan menggenjot permintaan di masa pandemi maupun masa pemulihan ekonomi.

"Kami sangat mengharapkan dan kami yakin perbankan akan mendukung karena kalau tidak ada dukungan dari perbankan, ya aturan ini bisa tidak jalan,” kata Adrianto kepada Bisnis, Sabtu, 20 Februari 2021.

Bank Indonesia telah menetapkan loan to value (LTV) dan financing to value (FTV) sebesar 100 persen untuk kredit properti pada pertengahan pekan lalu. Konsumen tidak perlu membayar uang muka mulai atau DP nol persen 1 Maret 2021 karena bakal ditanggung oleh perbankan.