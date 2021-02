Turun Rp 2 Ribu, Harga Emas Antam Rp 923 Ribu per Gram

Pedagang menata emas Antam di Jakarta, Rabu, 17 Februari 2021. Presentase penurunan harga emas Antam 1,4 persen membuat harga emas kini menjadi Rp922 ribu per gram. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

TEMPO.CO, Jakarta -Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau emas Antam pada perdagangan Jumat, 19 Februari 2021, turun Rp 2 ribu dibandingkan dengan kemarin.

"Harga emas batangan satu gram Rp 923.000," seperti ditulis dalam situs resmi Logam Mulia pada Jumat.

Berdasarkan situs Logam Mulia, harga emas batangan Antam di butik Pulogadung, Jakarta hari ini, yaitu:

1 gram Rp 923.000

2 gram Rp 1.786.000

3 gram Rp 2.654.000

5 gram Rp 4.390.000

10 gram Rp 8.725.000

25 gram Rp 21.687.000

50 gram Rp 43.295.000

100 gram Rp 86.512.000

250 gram Rp 216.015.000

Sedangkan, harga emas berukuran 500 gram, yaitu Rp 431,8 juta. Dan harga emas batangan 1.000 gram yaitu Rp 863,6 juta.

Harga emas pada 18 Februari sebesar Rp 925 ribu per gram. Untuk harga buyback emas hari ini adalah Rp 798 ribu per gram atau turun Rp 2.000 per gram dibandingkan dengan kemarin.

Adapun harga emas hari ini lebih rendah dibanding awal 2021 yang sebesar Rp 969 ribu. Sedangkan harga emas hari ini jauh lebih tinggi dibanding awal 2020 yang sebesar Rp 771 ribu.

Emas batangan ANTAM LM terjamin keaslian dan kemurniannya dengan sertifikat London Bullion Market Association.

Terkait harga emas dalam situs itu, tertulis sesuai dengan PMK No 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen (untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non NPWP). "Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22," tulis situs tersebut.