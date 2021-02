Cheetos Hingga Lays Bakal Menghilang per Agustus Mendatang, Apa Sebabnya?

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar Cheetos, Lays dan Doritos yang bakal menghilang dari pasaran mulai Agustus 2021 mendatang ternyata merupakan buntut dari pecah kongsi Pepsi Co dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.

ICBP per hari Rabu lalu, 17 Februari 2021, telah menuntaskan pembelian seluruh saham Fritolay Netherlands Holding B.V. (Fritolay) selaku afiliasi Pepsi Co Inc. di dalam perusahaan patungan PT Indofood Fritolay Makmur (IFL).

Dengan begitu, setelah transaksi tersebut, IFL akan mengakhiri perjanjian lisensi dengan Pepsi Co. IFL akan menyelesaikan semua proses persiapan penghentian produksi dan penjualan produk dengan merek milik Pepsi Co dalam waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal dilakukan transaksi.

Artinya, Fritolay, Pepsi Co, dan/atau pihak afiliasi lainnya pun tidak boleh memproduksi, mengemas, menjual, memasarkan, atau mendistribusikan produk makanan ringan apapun di Indonesia yang bersaing dengan produk IFL selama tiga tahun sejak berakhirnya masa transisi.

Dalam keterangan resminya, Pepsi Co menyampaikan persetujuan atas penjualan saham minoritasnya di PT IFL oleh ICBP. IFL merupakan perusahaan patungan antara Pepsi Co dengan ICBP yang kemitraannya telah berlangsung selama 30 tahun terakhir.