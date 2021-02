Indef: Pandemi, Sektor Pertanian Jadi Stabilitator untuk Pemulihan Ekonomi

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad menilai sektor pertanian telah menjadi stabilitator dalam pemulihan ekonomi di tengah dampak pandemi COVID-19.

Menurut Tauhid, sektor pertanian mampu tumbuh positif dan berkontribusi baik dari segi kinerja ekspor, maupun peningkatan penyerapan tenaga kerja, dibandingkan tahun sebelumnya.

"Sektor pertanian menjadi stabilitator untuk pemulihan ekonomi dari sisi growth, tenaga kerja, ekspor dan (pengurangan) kemiskinan. Tetapi ke depan tantangannya saya kira masih cukup berat," kata Tauhid dalam diskusi INDEF yang digelar secara virtual, Rabu 17 Februari 2021.

Tauhid mengungkapkan bahwa tahun 2021 sektor pertanian akan tetap mampu bertumbuh positif seperti tahun 2020.

Dalam mencapai target ketersediaan pangan pada tahun ini, ia menilai sektor pertanian memerlukan dukungan dari banyak pihak, termasuk pemerintah kepada petani.

Terkait dengan produktivitas, Tauhid mengatakan ketersediaan pupuk subsidi harus terus diantisipasi karena akan memengaruhi keberhasilan target produksi yang sudah ditetapkan.