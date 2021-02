Terkini: Lewati Level Psikologis, Bitcoin Meroket Capai Rekor Rp 706 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - Bitcoin pada hari ini, Rabu, 17 Februari 2021, melejit dan menyentuh level tertinggi sepanjang masa di US$ 50.602 atau sekitar Rp 706 juta (asumsi kurs Rp 13.945 per dolar AS). Penguatan mata uang digital ini di antaranya karena semakin dipercaya perusahaan dan investor besar.

Adapun dolar AS rebound dari posisi terendah tiga minggu pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB). Penguatan dolar kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS ke tertinggi sebelum pandemi dan sentimen ekonomi bullish.

Sementara imbal hasil obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun menyentuh level tertinggi sejak Februari 2020, menambah dukungan bagi greenback saat optimisme ekonomi memicu reflasi perdagangan.

Sebelumnya optimisme disampaikan oleh Presiden Federal Reserve St.Louis James Bullard, yang mengatakan dalam sebuah wawancara di CNBC bahwa kondisi keuangan AS secara umum baik. Selain itu ia juga menyebutkan prediksi inflasi akan memanas tahun ini.

Laporan manufaktur Empire State yang optimistis juga diberikan oleh dari The Fed New York menuliskan gambaran ekonomi yang lebih cerah daripada yang ditunjukkan data yang dirilis minggu lalu.