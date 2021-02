BPOM Akan Terbitkan Izin Darurat Vaksin AstraZeneca Pekan Ini

Kepala Badan POM Penny K. Lukito memberikan keterangan penerbitan persetujuan penggunaan dalam kondisi darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) untuk Vaksin COVID-19 di Kantor Badan POM, Jakarta, Senin, 11 Januari 2021. Badan POM mengeluarkan penerbitan EUA untuk vaksin Coronavac yang diproduksi oleh Sinovac Biotech dengan efikasi vaksin sebesar 65,3 persen berdasarkan dari hasil uji klinik di Bandung. ANTARA/HO/Humas BPOM

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan akan segera mengeluarkan izin penggunaan darurat (EUA) vaksin Covid-19 buatan AstraZeneca seiring dengan validasi dari WHO.

Kepala BPOM Penny K. Lukito mengatakan pihaknya masih menunggu data dari WHO untuk digunakan menjadi bahan evaluasi vaksin buatan AstraZeneca - Oxford University ini.

“Kami memberikan janji kinerja 5-10 hari akan diterbitkan EUA secepatnya setelah kami menerima data dossier dari WHO, sehingga produk vaksin melalui multilateral bisa segera masuk ke Indonesia,” katanya dalam konferensi pers, Selasa 16 Februari 2021.

Seperti diberitakan sebelumnya, Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah mengeluarkan izin penggunaan darurat (emergency use) bagi vaksin Covid-19 produksi AstraZeneca Plc untuk mempercepat program vaksin di negara berkembang.

Vaksin yang divalidasi oleh WHO adalah dua versi vaksin AstraZeneca yang diproduksi oleh SK Bioscience Co. (Korea Selatan) dan Serum Institute of India.