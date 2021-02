4 Langkah yang Disiapkan Ridha Wirakusumah Sebagai CEO LPI

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama alias CEO Lembaga Pengelola Investasi Ridha Wirakusumah mengatakan ada empat langkah yang akan dilakukannya dalam menakhodai lembaga anyar tersebut. LPI telah diberi misi untuk mendukung pembangunan Indonesia secara lebih menyeluruh dan membangun dana abadi untuk pembangunan Indonesia.

"Beberapa yang akan kami tekankan dalam menjalankan INA, yang pertama, kami akan tegas dan jelas jalankan ini dengan highest integrity dan governance yang berlaku sehingga dapat menjalankan tugas dengan baik dan benar," ujar Ridha setelah diperkenalkan sebagai CEO INA oleh Presiden Joko Widodo, Selasa, 16 Februari 2021.

Kedua, Ridha mengatakan bersama jajarannya akan berusaha keras menjaring investor asing dan dalam negeri untuk bisa berpartisipasi bersama INA untuk mengembangkan program pemerintah secara lebih cepat. Sehingga, pembiayaan bisa lebih lancar dan menyeluruh, serta dapat meringankan beban pembiayaan atau pinjaman yang merupakan bagian dari pembangunan.

"Kemudian, misi INA adalah untuk bekerja sama untuk seluruh jajaran BUMN terutama, walaupun nanti akan dikembangkan untuk perusahaan swasta, untuk dijadikan aset-aset yang bisa disharing bersama dengan para investor, dengan nilai tambah tinggi dan kerangka hukum yang jelas. Dan dengan kompetensi yang akan kami bangun bersama," kata Ridha.

Terakhir, Ridha mengatakan Lembaga Pengelola Investasi bakal berfokus kepada pemberian nilai tambah, di samping mencari aset dan dana yang tepat. "Kami berharap mendapat dukungan dari seluruh masyarakat dan ajajaran pemerintah juga seluruh investor apakah dari asing atau dalam negeri."

Selain Ridha, Jokowi memperkenalkan Arief Budiman sebagai Deputi CEO INA, Stefanus Ade Hadiwidjaja sebagai Chief Investment Officer INA, Marita alisjahbana sebagai Chief Risk Officer INA, dan Eddy Purwanto Chief Financial Officer.

Adapun jajaran Dewan Pengawas yang diperkenalkan Jokowi antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai Ketua merangkap anggota, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir sebagai Ketua merangkap Anggota, Darwin Cyril Noerhadi sebagai anggota dengan masa jabatan 2021 - 2026, Yozua Makes sebagai anggota dengan masa jabatan 2021 - 2025, dan Hariyanto sebagai anggota dengan masa jabatan 2021 - 2024.

Sebelum ditunjuk sebagai CEO Lembaga Pengelola Investasi, Ridha Wirakusumah adalah Direktur Utama PermataBank berdasarkan hasil RUPS Luar Biasa tanggal 13 Desember 2016. Ridha memperoleh gelar Doctorate in Business Administration dari City University Hong Kong tahun 2016. Sebelumnya, dia memperoleh gelar Bachelor of Science dari Ohio University pada tahun 1985 dan gelar Master of Business Administration dari Ohio University pada tahun 1987.

CAESAR AKBAR

