Rekam Jejak 5 Direksi Lembaga Pengelola Investasi yang Diumumkan Jokowi

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memperkenalkan jajaran direksi dan komisaris Lembaga Pengelola Investasi atau Indonesia Investment Authorithy di Istana Kepresidenan, Selasa, 16 Februari 2021.

"Pada kesempatan pagi ini saya akan perkenalkan putra putri terbaik bangsa yang duduk di jajaran dewas dan dewan direktur INA," ujar Jokowi dalam siaran langsung, Selasa, 16 Februari 2021.

Jokowi mengatakan INA akan dikelola oleh putra putri terbaik bangsa yang berpengalaman di kancah nasinal dan internasional yang dijaring oleh panitia seleksi, serta dibantu para head hunter profesional.

"INA dijamin jadi institusi profesional yang dilindungi UU dan menggunakan pertimbangan profesional dalam pertimbangkan langkah kerja," ujar Jokowi.

Berikut ini profil jajaran Direksi Lembaga Pengelola Investasi.

1. Ridha DM Wirakusumah

Jokowi memperkenalkan Ridha Wirakusumah sebagai CEO Indonesia Investment Authority. Ridha adalah Direktur Utama PermataBank berdasarkan hasil RUPS Luar Biasa tanggal 13 Desember 2016.

Ridha memperoleh gelar Doctorate in Business Administration dari City University Hong Kong tahun 2016. Sebelumnya, dia memperoleh gelar Bachelor of Science dari Ohio University pada tahun 1985 dan gelar Master of Business Administration dari Ohio University pada tahun 1987.

Sebelum menjabat Direktur Utama PermataBank, Ridha sempat menduduki beberapa jabatan senior manajemen, antara lain Managing Partner di DNB Consulting and Investments, Hong Kong (2014-2016), serta anggota Dewan Komisaris PT Austindo Nusantara Jaya, Tbk. (2014-2016). Selain itu, anggota Dewan Komisaris Postcard and Tag, Hong Kong (2015-2016), anggota Dewan Komisaris PT Bayan Resources, Tbk. (2016), dan Direktur Utama PT Maybank Indonesia, Tbk (2009-2011).