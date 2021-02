Mantan Menkeu Nigeria Jadi Wanita Pertama Bos WTO, Sri Mulyani: Pilihan Bagus

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengucapkan selamat atas terpilihnya Ngozi Okonjo-Iweala sebagai pemimpin Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Sri Mulyani menyatakan Okonjo-Iweala adalah perempuan pertama pemimpin organisasi internasional tersebut.

“Big congratulations to my dear friend Dr Ngozi Okonjo-Iweala to be appointed as the Director General of World Trade Organization @worldtradeorganization. The first women as DG..! (Selamat kepada sahabat saya Dr Ngozi Okonjo- Iweala yang diangkat menjadi Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia @worldtradeorganization. Wanita pertama sebagai DG..!),” tutur Sri Mulyani melalui akun Instagram pribadinya, @smindrawati, Senin, 15 Februari 2021.

Sri Mulyani dan Okonjo-Iwela sama-sama sempat bekerja untuk Bank Dunia. Sri Mulyani pun menyertakan potret kebersamaannya dengan mantan koleganya itu. Dalam foto yang ia pamerkan, Bendahara Negara terlihat sedang merangkul Okonjo-Iweala dan keduanya tampak mengenakan busana senada berwarna ungu.

Sri Mulyani mengatakan Okonjo-Iweala akan menghadapi tugas besar dan penting di WTO, termasuk melakukan reformasi untuk menciptakan perdagangan yang adil. Tantangan lainnya, kata dia, ialah menciptakan kesempatan perdagangan yang sama serta kemakmuran bagi dunia.

“Congrat and we support you..! (Selamat dan kami mendukungmu..!),” ujar Sri Mulyani.