Terpopuler Bisnis: Proyek Hollywood Hary Tanoe hingga Cerita Bendungan Tukul

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekbis pada hari Ahad 14 Februari 2021 dimulai dari proyek movieland milik Hary Tanoe yang disebut mirip Hollywood, tol Tebing Tinggi hubungkan Parapat hingga Kualanamu dalam 90 menit dan profil bendungan Tukul yang diresmikan Jokowi.

Selain itu ada juga berita soal promo diskon di hari Valentine, mulai KFC hingga JCo dan Pertamina melirik 2 bisnis potensial untuk menggarap baterai kendaraan listrik. Berikut daftar berita terpopuler pada hari kemarin:

1. Melongok Proyek Movieland Milik Hary Tanoe yang Disebut-sebut Mirip Hollywood

MNC Group sudah resmi memulai pembangunan proyek Movieland, The Most Integrated and One Stop Studios di MNC Lido City, Jawa Barat, pada Sabtu, 13 Februari 2021. Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo atau Hary Tanoe optimistis proyek ini akan semakin mendorong ekonomi kreatif.

"Menciptakan wirausaha baru, menjadi tempat wisata bagi masyarakat Indonesia bahkan luar negeri, menciptakan devisa, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan taraf hidup masyarakat," ujar Hary dalam keterangan resmi, Sabtu, 13 Februari 2021.

Peresmian dimulainya pembangunan proyek Movieland ini ditandai dengan PT MNC Studios International Tbk (MSIN), melalui anak usahanya PT MNC Movieland Indonesia menggelar prosesi cut and fill di Lido, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.