Pulihkan Kegiatan Ekonomi, Sandiaga Terinspirasi Gubernur Tokyo soal Olimpiade

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menjadi pembicara dalam CEO Masterdmind 2021. Sandiaga mengaku mendukung kegiatan tersebut meski dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19.

Dalam tayangan yang ia unggah melalui akun media sosial Instagram, Sandiaga mengungkapkan kegiatan semacam ini bisa melatih masyarakat menghadapi realitas baru. Tak hanya memberikan edukasi bagi masyarakat, acara tersebut juga digadang-gadang membuka lapangan kerja.

“Kenapa saya dukung event ini walau lebih baik virtual, lebih baik dengan platform, tapi event seperti ini melatih kita untuk melakukan hal dengan realita baru. It’s not to talk about doing or not doing. It's not about going places or not going places. It’s about how,” kata Sandiaga seperti dikuti dalam video Instagramnya, @sandiuno, Ahad, 14 Februari 2021.

Sandiaga berkisah bahwa ia terinspirasi dari Gubernur Tokyo Yuriko Koike. Pemimpin perempuan ini, kata Sandiaga, terus didesak untuk menunda Olimpiade Tokyo hingga 2022 lantaran alasan pandemi.

“Para expert, analis, minta tunda Olimpiade 2020 ke 2021, lalu tunda lagi ke 2022,” tutur Sandiaga.