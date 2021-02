Beragam Promo Diskon di Hari Valentine, Mulai KFC hingga JCo

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah gerai kuliner hingga makeup menggelar promo untuk merayakan hari kasih sayang atau Valentine, 14 Februari 2021. Penawaran itu berlaku mulai potongan harga alias diskon hingga harga spesial.

Berikut ini beberapa gerai yang menyediakan promo khusus.

1. KFC

Gerai makanan siap saji KFC menawarkan promo Combo Barengsay. Promo ini menawarkan penjualan paket dua mini chizza, dua kentang goreng, dan dua float seharga Rp 77.273.

Promo berlaku mulai 12 hingga 14 Februari di seluruh gerai KFC kecuali Bandara Internasional Soekarno Hatta dan KFC Catering. Promo dapat dinikmati untuk pembelian langsung, bawa pulang, maupun layan antar.

2. Janji Jiwa

Merek kopi lokal, Janji Jiwa menawarkan harga khusus untuk menyambut hari kasih sayang. Janji Jiwa menjual harga khusus untuk produk baru serba Rp 15 ribu dari harga Rp 23 ribu. Harga spesial ini berlaku untuk minuman caramelo dan hazelnut mocha. Promo ini berlaku sebulan dari 12 Februari sampai 14 Maret mendatang.

3. Diskon Preorder Tiket Stand By Me CGV

Berbarengan dengan Valentine, CGV menawarkan promo preorder tiket Stand By Me yang akan tayang di bioskop Jakarta, Bekasi, dan Depok. Diskon preorder dipatok 50 persen untuk periode pemesanan 12-18 Februari.

Preorder tiket bisa dipesan di aplikasi Shopee, Tix ID, maupun Gotix Indonesia. Film ini akan tayang pada 12-21 Februari.

4. Ayam Keprabon

Gerai ayam goreng Ayam Keprabon menawarkan diskon beli satu gratis satu khusus saat Valentine atau 14 Februari. Promo berlaku untuk pembelian paket geprek blenger yang akan memperoleh produk gratis berupa es solo. Maksimal pembelian promo ini dua paket per transaksi. Promo berlaku untuk pesan antar maupun makan di tempat.