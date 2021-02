Harapan Hary Tanoe dengan Dibangunnya Movieland di KEK MNC Lido City

TEMPO.CO, Jakarta - Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo atau Hary Tanoe berharap megaproyek Movieland di Kawasan Ekonomi Khusus MNC Lido City bisa meningkatkan produksi film PT MNC Studios International Tbk (MSIN).

"Sehingga kualitas produksi kita, PT MNC Studios International Tbk (MSIN), bisa seperti Hollywood," ujarnya seperti dikutip akun media sosial Facebook, Sabtu, 13 Februari 2021.

Movieland resmi dibangun di Kawasan Ekonomi Khusus MNC Lido City resmi dibangun pada hari Sabtu. Movieland diklaim sebagai The Most Integrated and One Stop Studios.

Movieland merupakan fasilitas creative hub untuk outdoor production, khusus drama atau film.

Dia pun menyampaikan terima kasih atas kehadiran dan dukungan pemerintah terhadap pembangunan kawasan tersebut.