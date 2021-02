Di Luar Prediksi, Kurs Rupiah Menguat di 13.986 per Dolar AS

Warga menjual mata uang dolar di money changer kawasan Kwitang. Nilai tukar dolar Amerika Serikat, mencapai level Rp14.060 per Dolar AS. Jakarta, 25 Agustus 2015. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Nilai tukar rupiah terus menguat hingga siang hari ini. Pada pukul 11.23 siang hari ini kurs rupiah menguat 9 poin atau 0,06 persen menjadi Rp 13.986 per dolar AS. Adapun indeks dolar AS terkoreksi 0,06 persen menuju 90,387.

Sebelumnya, nilai tukar rupiah terpantau melemah pada awal perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, nilai rupiah dibuka terkoreksi tipis 2,5 poin atau 0,02 persen menjadi Rp 13.997,5 per dolar AS. Indeks dolar AS naik 0,04 persen menuju 90,472.

Bank Indonesia pada pagi hari ini, Rabu, 10 Februari 2021, sebelumnya menempatkan kurs referensi Jisdor di level Rp 13.989 per dolar AS. Angka ini menguat 11 poin atau 0,07 persen dari posisi kemarin Rp 14.000 per dolar AS.

Adapun pada pukul 10.05 WIB, nilai tukar rupiah naik 5 poin atau 0,04 persen menjadi Rp 13.990 per dolar AS. Sementara indeks dolar AS terkoreksi tipis 0,03 persen ke level 90,415.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet sebelumnya memperkirakan nilai tukar rupiah berbalik koreksi terbatas pada hari ini. Ia menyebutkan salah satu faktor pemberat pergerakan rupiah adalah penurunan indeks penjualan riil pada Januari 2021.