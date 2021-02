Mata Uang Digital Dogecoin Kembali Melejit Usai Disebut-sebut Elon Musk

TEMPO.CO, Jakarta - Mata uang digital Dogecoin meroket 53 persen dalam 24 jam terakhir dan menembus level tertinggi sepanjang masa. Lonjakan nilai mata uang digital ini terjadi usai Elon Musk membagikan cuitan di Twitter.

Elon Musk menulis: "Who let the Doge out" di akun Twitter-nya @elonmusk. Alhasil, koin digital bergambar anjing ras Jepang Shiba Inu itu naik melampaui 8 sen untuk pertama kalinya, hanya seminggu setelah jatuh menjadi 2,5 sen dan memicu protes di Reddit.

Mata uang ini naik 53 persen dalam 24 jam terakhir menjadi 8,2 sen pada 17:45 waktu New York pada Ahad, 7 Februari 2021. Menurut data CoinMarketCap, Dogecoin sebelumnya menembus rekor baru-baru ini sebesar 7,8 sen pada akhir Januari.

Saat omo Dogecoin memiliki nilai pasar US$ 10 miliar dan menjadikannya cryptocurrency terbesar ke-8. Harga mata uang digital tersebut pulih selama seminggu terakhir setelah salah satu pendiri Tesla Inc. Elon Musk kembali dari rehatnya di Twitter. Dia mengirim serangkaian tweet yang dianggap mempromosikan Dogecoin.

Tak ada yang menyangka Dogecoin yang pada awalnya hanya berupa sarkasme akan uang kripto pada tahun 2013 tersebut kini semakin populer. Bahkan Dogecoin kini tercatat menaiki gelombang popularitas mata uang digital yang baru ditemukan di media sosial.

Dogecoin kini didukung oleh hiruk-pikuk spekulatif investor ritel. Adapun Bitcoin , mata uang digital lainnya juga telah menguat minggu ini, melampaui rekor US$ 40.000, sebelum kembali mengalami penurunan.

BISNIS

