Antam Luncurkan Emas Edisi Imlek Tahun Baru Kerbau

TEMPO.CO, Jakarta - PT Aneka Tambang Tbk mengumumkan bahwa Perusahaan melalui Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPP LM) meluncurkan produk logam mulia baru atau emas bertemakan Tahun Kerbau Logam sesuai penanggalan Cina di tahun 2572. Peluncuran produk logam mulia edisi terbatas ini dilakukan dalam rangka menyambut Imlek pada tahun 2021.

"Inovasi produk ini juga dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah produk serta mendukung pencapaian penjualan emas yang melampaui 20 ton di tahun 2020," kata Direktur Niaga ANTAM, Aprilandi Hidayat Setia dalam keterangan tertulis, Rabu, 3 Februari 2021.

Dengan filosofi pekerja keras, tangguh, ulet, namun lembut dan mulia yang digambarkan sosok kerbau logam yang diangkat dalam produk edisi Year of the Ox ini, dia berharap dapat mengawali kebangkitan bersama di tahun 2021 yang penuh dengan kerja keras setelah menghadapi tantangan dan rintangan di tahun sebelumnya.

Melalui produk ini, kata dia, perusahaan kembali menunjukkan komitmen untuk memenuhi kebutuhan pelanggan melalui produk edisi khusus dengan jaminan keaslian dan kualitas berstandar internasional yang dibuktikan dengan akreditasi LBMA (London Bullion Market Association).

Terdapat tiga varian produk logam mulia yang diluncurkan PT ANTAM Tbk dalam edisi Year of the Ox dalam menyambut Imlek tahun ini. Keseluruhan produk edisi Year of the Ox memiliki karakter (Niú) yang berarti kerbau/ox dalam setiap desainnya. Bertemakan shio Kerbau Logam, produk edisi Year of the Ox didominasi warna dari unsur logam, seperti merah, emas, dan hitam, yang memiliki karakter yang dapat diandalkan, tangguh, teguh pada pendirian, lembut, dan tenang.

Produk yang diluncurkan adalah emas batangan Year of the Ox seberat 8 gram, yang memiliki spesifikasi Fine Gold 999.9. Produk ini dilengkapi dengan kemasan eksklusif dengan nuansa oriental yang kuat. Kuatnya nilai estetik dari produk maupun kemasan emas batangan Year of the Ox 8 gram dapat dijadikan barang koleksi yang unik, berharga, dan terjangkau bagi semua kalangan.

Dua produk lain yang diluncurkan untuk melengkapi Logam Mulia Edisi Year of the Ox adalah emas Gift Series Year of the Ox seberat 1 gram dan 0,5 gram, yang masing-masing memiliki spesifikasi Fine Gold 999.9. Kedua emas Gift Series ini dikemas dalam kartu dengan desain yang elegan sehingga cocok dijadikan sebagai angpau & bingkisan bagi keluarga dan kerabat. Kehadiran emas Gift Series Year of the Ox ini juga menambah portofolio Gift Series sebagai salah satu produk UBPP LM sejak tahun 2019.

Logam Mulia edisi Year of the Ox ini tidak hanya tepat dijadikan koleksi maupun angpau, tetapi juga dapat berfungsi sebagai investasi jangka panjang yang cocok untuk semua kalangan. "Dengan produk emas ini diharapkan dapat mengubah tantangan menjadi keberuntungan," ujarnya.