CEO Amazon Jeff Bezos Akan Mengundurkan Diri, Ini Penggantinya

TEMPO.CO, Jakarta - CEO perusahaan raksasa teknologi Amazon.com Inc, Jeff Bezos, akan mengundurkan diri dari jabatannya pada tahun ini. Bezos akan segera menyerahkan tampuk kepemimpinannya kepada CEO Amazon Web Service (AWS) Andy Jassy pada musim panas nanti.

Setelah mundur, Bezos akan beralih menjadi Executive Chair of the Amazon Board. Pamitnya bos yang telah memimpin perusahaan selama 27 tahun ini bersamaan dengan kabar pencatatan rekor keuntungan perusahaan yang telah mencapai penjualan US$ 100 miliar. Ini adalah rekor ketiga yang diraih secara berturut-turut.

Kepala Bagian Transformasi di Mindshare Worldwide Tom Johnson mengatakan promosi Jassy menjadi CEO anyar Amazon menekankan pentingnya strategi layanan perusahaan untuk masa depan. “Latar belakang Jassy dalam mengarahkan AWS telah menunjukkan betapa pentingnya layanan tersebut terhadap strategi bisnis Amazon," katanya seperti dikutip dari Reuters, Selasa, 2 Februari 2021.

Jassy dikenal sebagai pemimpin yang sangat memahami detail teknis. Di bawah kepemimpinannya, anak usaha Amazon berhasil menyaingi Oracle Corp dan Microsoft Corp.