Kalbe Farma Bidik Kapasitas Pengujian Tes PCR 2.000 Per Hari

TEMPO.CO, Jakarta - PT Kalbe Farma Tbk. menargetkan kapasitas pengujian sampel tes Polymerase Chain Reaction (PCR) bisa mencapai 2.000 per hari dalam waktu dekat. Sejak awal pandemi, perseroan telah berkontribusi dalam upaya pengujian tes Covid-19.

Presiden Direktur Kalbe Farma Vidjongtius mengatakan sejak wabah Covid-19 merebak pada Maret 2020, perseroan sudah menyediakan testing PCR. Kapasitas pengujian terus ditingkatkan hingga saat ini.

Hampir setahun lalu, kapasitas pengujian hanya 100 hingga 200 sampe per hari. Adapun saat ini kapasitas sampel sudah mencapai 1.200 per hari dan dalam dekat digenjot hingga 2.000 sampe per hari. Dengan kata lain kapasitas testing per bulan mencapai 60.000 sampel.

“Sekarang sudah mau 2.000 sampel per hari, kita harapkan lancar karena hasil ini ditunggu-tunggu pasien,” ujarnya dalam media visit ke Bisnis Indonesia secara virtual, Kamis 28 Januari 2021.

Untuk diketahui, Kalbe Farma merupakan perusahaan farmasi swasta pertama yang memiliki fasilitas laboratorium Bio Safety Level 2. Lab BSL 2 ini diperlukan untuk melakukan pemeriksaan uji Polymerase Chain Reaction Covid-19 secara real time atau dalam waktu sehari.