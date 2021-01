Airlangga Targetkan LPI Menjadi Salah Satu SWF yang Besar di Level Asean

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan Lembaga Pengelola Investasi yang dibentuk pemerintah bisa menjadi salah satu Sovereign Wealth Fund atau SWF besar di ASEAN.

"Dari beberapa SWF kita berharap menjadi salah satu yang besar di level Asean. Pak Presiden menargetkan untuk fundnya itu sebesar US$ 20 miliar sebagai tahap awalnya," ujar Airlangga dalam konferensi video, Rabu, 27 Januari 2021.

Berdasarkan data Kemenko Perekonomian, tiga SWF teratas di Asia Tenggara antara lain GIC Private Limited dengan total aset US$ 452 miliar, Temasek Holding dengan aset US$ 417 miliar, dan Khazanah Nasional Berhad dengan aset US$ 20 miliar.

Untuk permodalan, LPI direncanakan mengantongi Rp 75 triliun sebagai modal awal. Pada tahap awal, pemerintah telah mengalokasikan Rp 15 triliun untuk disetorkan ke LPI. Adapun sisanya bisa dipenuhi, salah satunya melalui inbreng atau penyertaan saham BUMN.

Airlangga mengatakan sejumlah Peraturan Pemerintah telah disiapkan untuk memayungi SWF anyar ini. Saat ini, pemerintah tengah merampungkan beleid soal fasilitas perpajakan.

Sebelumnya, Airlangga mengatakan akan ada dua jenis pendanaan atau fund dalam Sovereign Wealth Fund yang dibentuk pemerintah atau dikenal dengan Lembaga Pengelola Investasi.