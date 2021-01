Emiten Bioskop CGV Cinemas Dapat Kredit Rp 41 Miliar untuk Modal Kerja

TEMPO.CO, Jakarta - PT Graha Layar Prima Tbk. (BLTZ), yang mengelola bioskop CGV Cinemas, memperoleh fasilitas kredit senilai Rp 41 miliar untuk kebutuhan modal kerja.

Dalam laporannya ke Bursa Efek Indonesia, Direktur Graha Layar Prima Yeo Deksu menyampaikan pada 18 Januari 2021 perseroan telah menandatangani perjanjian fasilitas kredit dengan PT Bank Shinhan Indonesia senilai Rp 41 miliar.

Dokumen jaminan untuk perolehan fasilitas pinjaman ini adalah Standby Letter of Credit (SBLC), yang diterbitkan oleh Shinhan Bank Korea tanggal 15 Januari 2021 atas nama CJ CGV Co. Ltd., yang merupakan pemegang saham pengendali perseroan secara tidak langsung.

"Tujuan dari fasilitas pinjaman ini adalah untuk membiayai kebutuhan modal kerja perseroan," paparnya dalam keterbukaan informasi, Rabu, 20 Januari 2021.

Para Pihak tidak memiliki hubungan afiliasi, sehingga hal ini tidak termasuk dalam transaksi afiliasi sebagaimana diatur Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Kinerja BLTZ tengah tertekan akibat pembatasan sosial selama pandemi Covid-19. Sales and Marketing Division Head CGV Manael Sudarman mengatakan perusahaan mencoba membuka peluang dengan menggencarkan fungsi-fungsi lain yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap pendapatan.