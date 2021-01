Yusuf Mansur ke Investor yang Utang Buat Main Saham dan Rugi: Banyak Istighfar

TEMPO.CO, Jakarta - Ustad Yusuf Mansur menanggapi kabar banyaknya investor yang merugi, bahkan terlilit utang setelah bermain saham. Ia mengaku baru tahu bahwa tak sedikit pengikutnya yang berutang untuk membeli saham, termasuk menggadaikan kendaraan dan meminjam dari platform pinjaman online (pinjol).

“Geber 1000 shalawat sehari buat yang punya utang dan rilekskan diri. Banyak istighfar. Istighfarnya 1000 juga aja sehari, plus tasbihnya 1000. Sucikan Allah dari perbuatan kita yang salah,” kata Yusuf Mansur seperti dikutip dari postingan di akun Instagramnya, @yusufmansurnew, Selasa, 19 Januari 2021.

Yusuf juga mengingatkan para pengikutnya agar tak mengulangi tindakan tersebut. Bila ingin berkecimpung di saham, ia mengimbau dilakukan secara bertahap dan menggunakan dana yang telah ada.

“Buat kawan-kawan, bertahap aja maen saham. Dari dana yang ada. Kalau jual-jual, cakep. Jual aset tidur dan nganggur. Tapi jamin-jaminkan, jangan. Sebab ada bunga. Jangan sampai,” kata Yusuf.

Ia pun mengomentari investor-investor yang dananya 'nyangkut' di saham-saham tertentu. Hal itu dinilai bisa menjadi pengalaman bermain saham dan hanya menganjurkan para pengikutnya untuk berdoa dan bertahan.

“Makanya saya ngajarin to own. Saya ngajarin to own. Buat memiliki. Jangka panjang. Long term. Kayak nabung saham. Kalo jangka panjang sih, relatif aman. Kerjaannya, beli beli aja. Tahan. Untuk memiliki,” kata Yusuf.