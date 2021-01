Respons Retail Lippo Group Soal PPKM Jawa Bali

TEMPO.CO, Jakarta - PT Matahari Putra Prima Tbk. (MPPA) mendukung kebijakan pemerintah yang melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Jawa Bali mulai 11-25 Januari 2021 untuk menekan penyebaran Covid-19.

MPPA milik Lippo Group dengan sejumlah brand retailnya yakni Hypermart, Foodmart, Hyfresh, Primo, FMX, Boston HBC, dan SmartClub mengklaim selalu mengedepankan keselamatan dan keamanan pelanggan di semua jaringan ritelnya di tengah situasi pandemi Covid-19.

Dilansir dari keterangan resminya, Sabtu, 9 Januari 2021, perseroan secara berkesinambungan tetap melaksanakan protokol kesehatan di seluruh gerainya secara nasional dengan langkah-langkah dan kontrol yang ketat dalam hal pembersihan dan kebersihan sesuai dengan arahan otoritas kesehatan.

Di samping itu, perseroan juga memberikan kemudahan akses belanja melalui berbagai macam layanan belanja online untuk menjangkau semua lapisan masyarakat.

Hal ini dapat dilakukan dengan mengakses layanan mulai dari layanan belanja lewat WhatsApp “Chat and Shop”, Park and Pick Up (layanan belanja langsung ambil), Hypermart Online serta Express.

MPPA juga bekerja sama dengan marketplace terkemuka seperti GrabMart, Shopee dan Tokopedia untuk menjangkau lebih banyak masyarakat sehingga kebutuhan pokok selama PPKM dapat selalu terpenuhi.